NovaPay запускає картки для ФОПів

NovaPay почала випуск бізнес-карток для фізичних осіб-підприємців. Замовити таку картку можна буде на однойменному сервісі, а доставкою займеться Нова пошта.

Картки NovaPay для ФОП

Наразі вже понад ніж 20 тисяч підприємців відкрили рахунки ФОП у NovaPay. Понад 6,5 тисяч із них зареєструвались онлайн та оформили віртуальні бізнес-картки.

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Додаток надає такі переваги:

швидке відкриття рахунку з можливістю отримання післяплати на рахунок в той самий день;

доступ до різних фінансових сервісів, таких як платежі та перекази за IBAN, електронні виписки, оформлення довіреностей та цілодобова підтримка;

можливість зняття готівки з рахунку ФОП за допомогою штрих-коду в додатку в будь-якому відділенні Нової пошти — як самостійно, так і через довірену особу.

Транзакції з післяплатою не потребуватимуть жодних комісій. Однак для інших типів коштів застосовуються різні комісії. Зняття готівки та транзакції до 100 000 гривень залишаться безкоштовними, тоді як будь-які суми, що перевищують цей поріг, будуть обкладатися комісією в розмірі 0,5% з мінімальною комісією в 15 гривень.

Зверніть увагу! Перекази на інші банки теж підлягають комісії у 0,5%.