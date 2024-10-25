Карты NovaPay для ФЛП
Сейчас уже более 20 тысяч предпринимателей открыли счета ФЛП в NovaPay. Более 6,5 тысяч из них зарегистрировались онлайн и оформили виртуальные бизнес-карты.
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Приложение предоставляет следующие преимущества:
- быстрое открытие счета с возможностью получения наложенного платежа на счет в тот же день;
- доступ к различным финансовым сервисам, таких как платежи и переводы по IBAN, электронные выписки, оформление доверенностей и круглосуточная поддержка;
- возможность снятия наличных со счета ФЛП с помощью штрих-кода в приложении в любом отделении Новой почты - как самостоятельно, так и через доверенное лицо.
Транзакции с наложенным платежом не потребуют никаких комиссий. Однако для других типов средств применяются различные комиссии. Снятие наличных и транзакции до 100 000 гривен останутся бесплатными, тогда как любые суммы, превышающие этот порог, будут облагаться комиссией в размере 0,5% с минимальной комиссией в 15 гривен.
Обратите внимание! Переводы на другие банки тоже подлежат комиссии в 0,5%.