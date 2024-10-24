Auchan выходит из России

Auchan, одна из немногих французских сетей, которая еще оставалась в России, нашла местного покупателя для своего выхода с рынка и перешла к завершающей стадии переговоров, сообщает агентство La Lettre. В то же время компания приняла решение остаться в Украине, где у ритейлера есть 43 магазина, половина из которых – гипермаркеты.

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Сейчас сеть Mulliez ведет финальные переговоры с местным покупателем по продаже российского филиала. Детали относительно имени покупателя пока не разглашаются, но сделка может быть подписана в ближайшие недели. Впрочем, компании еще предстоит получить одобрение от российских правительственных комиссий, которые предоставляют разрешения на продажу иностранных активов.

Интересно! Комиссии часто пытаются снизить стоимость сделки в пользу местных покупателей, которые обычно имеют тесные связи с Кремлем. В то же время Auchan спешит с продажей, поскольку «налог на выход», введенный Кремлем, вырос с 10% до 15% и может достичь 35%.

В то же время Россия обеспечивала около 10% доходов компании Auchan, что составляло более 3 миллиардов евро. Впрочем, продажи в России и Украине в прошлом году упали на 4,2%, что негативно повлияло на общие результаты Auchan, которые уменьшились на 2%.