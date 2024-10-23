Итальянские власти не замораживали активы Базаева

Retivia Investments владеет известным отелем Forte Village, а также другими активами на Сардинии стоимостью более 700 млн евро, сообщает издание Financial Times.

Читайте также Россияне недополучают автозапчасти из-за проблем с платежами

В документе, в частности, говорится о том, что власти Италии не приняли меры по замораживанию активов олигарха. Базаев был внесен в санкционный список 8 апреля 2022 года, но активы оставались в его собственности еще несколько недель спустя.

В конце апреля французские власти наложили арест на виллу олигарха в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Кто такой Муса Базаев Муса Базаев – российский бизнесмен чеченского происхождения, президент компании Mercury, которая занимается торговлей роскошными товарами, в частности люксовыми автомобилями, часами, ювелирными изделиями и одеждой. Он также известен своими связями с политическими и бизнес-кругами в России. Сейчас он является одним из самых богатых людей в России. В его интересах: нефтяная, металлургическая и сырьевая отрасли.

Заметьте! О том, что Базаев владеет Forte Village, было известно как минимум с 2014 года.

Интересно, что 26 июля 2022 года в кипрский реестр компаний был подан документ, согласно которому Retivia Investments была якобы продана родственнику Базаева 25 февраля 2022 года.

А документ, опубликованный недавно, опровергает эту информацию.