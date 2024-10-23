Італійська влада не заморожувала активи Базаєва

Retivia Investments володіє відомим готелем Forte Village, а також іншими активами на Сардинії вартістю понад 700 млн євро, повідомляє видання Financial Times.

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У документі, зокрема, йдеться про те, що влада Італії не вжила заходів щодо заморожування активів олігарха. Базаєв був внесений до санкційного списку 8 квітня 2022 року, але активи залишались у його власності ще кілька тижнів по тому.

Наприкінці квітня французька влада наклала арешт на віллу олігарха в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Хто такий Муса Базаєв Муса Базаєв – російський бізнесмен чеченського походження, президент компанії Mercury, яка займається торгівлею розкішними товарами, зокрема люксовими автомобілями, годинниками, ювелірними виробами та одягом. Він також відомий своїми зв’язками з політичними та бізнес-колами в Росії. Нині він є одним з найбагатших людей у Росії. В його інтересах: нафтова, металургійна та сировинна галузі.

Зауважте! Про те, що Базаєв володіє Forte Village, було відомо щонайменше з 2014 року.

Цікаво, що 26 липня 2022 року до кіпрського реєстру компаній був поданий документ, згідно з яким Retivia Investments була нібито продана родичу Базаєва 25 лютого 2022 року.

А документ, опублікований нещодавно, спростовує цю інформацію.