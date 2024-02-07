Зосередилися на Азії: російська "Новатек" розширюється в Китаї

Російська компанія "Новатек", яка займається виробництвом природного газу, створить нову команду у Китаї. Це їй потрібно для продажу газу в обхід санкцій.

Нова команда "Новатек" у Китаї

Після того як війна в Україні відрізала Росію від газового ринку Європи, вона почала переорієнтовуватися в сторону Азії, зокрема Китаю.

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Співпраця з Пекіном, може допомогти "Новатеку" знайти клієнтів для свого нового проєкту з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ-2". Таким чином Москва хоче обійти санкції США.

Протягом останніх місяців компанія встигла створити у Китаї команду з розвитку бізнесу та маркетингу. Її очолив колишній керівник китайського енергетичного кредитора "Газпромбанку" Сюй Цзіньхай. Згодом вона увійде до складу "Novatek Holdings".

Це спроба переорієнтувати портфель на потенційний ринок збуту для китайських клієнтів, які зможуть впоратися з режимом санкцій,

– написали у Reuters.

Ще 2 листопада 2023 року "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США через виробництво та експортні можливості Росії в галузі енергетики.

Початок постачання газу з "Arctic LNG 2" було відкладено через форс-мажорні обставини.