Новая команда "Новатэк" в Китае

После того как война в Украине отрезала Россию от газового рынка Европы, она начала переориентироваться в сторону Азии, в частности Китая.

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Сотрудничество с Пекином, может помочь "Новатэку" найти клиентов для своего нового проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2". Таким образом Москва хочет обойти санкции США.

В течение последних месяцев компания успела создать в Китае команду по развитию бизнеса и маркетингу. Ее возглавил бывший руководитель китайского энергетического кредитора "Газпромбанка" Сюй Цзиньхай. Впоследствии она войдет в состав "Novatek Holdings".

Это попытка переориентировать портфель на потенциальный рынок сбыта для китайских клиентов, которые смогут справиться с режимом санкций,

– написали в Reuters.

Напомним! Еще 2 ноября 2023 года "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США из-за производства и экспортных возможностей России в области энергетики.

Начало поставок газа с "Arctic LNG 2" было отложено из-за форс-мажорных обстоятельств.