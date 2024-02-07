Будувати хмарочоси в Росії тепер нікому

Відомий турецький підрядник Ronesans Holding оголосив про повне згортання діяльності у Росії. Про це стало відомо місцевим ЗМІ.

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Цей підрядник був одним з найбільших у нафтогазовому секторі, тож його демарш стане для росіян вагомим ударом. Свою діяльність на російському ринку компанія почала ще в 1993 році, однак з початком повномасштабного вторгнення вирішила перейти на інші ринки.

Як повідомили у компанії, з будівельного бізнесу у Росії Ronesans Holding вийшов у травні 2022 року, а ринок нерухомості покинув у червні 2023 року. Для подальшого інвестування та розвитку були обрані інші регіони світу.

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Цей перехід і стратегічне рішення відійти від прямого управління на цьому ринку змінили стратегію зростання Ronesans. Глобальна присутність групи тепер поширюється на різні регіони, включаючи Туреччину, Нідерланди, Німеччину і країни СНД, з акцентом на Казахстан і Туркменістан,

– йдеться у повідомленні.

У Росії Ronesans збудував такі відомі будівлі як Лахта Центр Газпрому в Санкт-Петербурзі, хмарочоси Федерація, Neva Towers, iCity. Вихід з Росії не вдарив по прибутках компанії – у 2023 році оборот зріс до 3,3 мільярдів євро, а мета на 2024 рік – збільшити його до 4,5 мільярдів.