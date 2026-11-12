Новий удар для Temu та Shein: запровадили ще один збір на всі посилки

Європейський Союз запровадив новий збір на посилки, які надходять на територію блоку. Нововведення має допомогти покрити витрати на митне оформлення та посилити позиції європейських продавців у конкуренції з китайськими онлайн-платформами Temu, Shein та AliExpress.

Скільки доведеться платити за посилки

З 1 листопада ЄС запровадив додатковий збір у розмірі 2 євро на всі посилки з-за кордону. Про це повідомляє Euronews.

Він застосовуватиметься незалежно від вартості товарів і покриватиме витрати на митне оформлення. Новий платіж не замінює попередній митний збір, а нараховується додатково до нього. Йдеться про два окремі платежі:

2 євро – новий збір на всі посилки незалежно від їхньої вартості;

– новий збір на всі посилки незалежно від їхньої вартості; 3 євро – митний збір, який із липня стягують із посилок вартістю до 150 євро.

Сплачувати новий збір мають онлайн-платформи, продавці або перевізники. Збирати кошти будуть 27 держав-членів ЄС. Розподілятимуть надходження так:

75% коштів спрямовуватимуть до бюджету Європейського Союзу;

25% залишатимуться у країнах-членах.

Чому ЄС вирішив запровадити новий збір

Нові правила є частиною зусиль Євросоюзу, спрямованих на протидію масовому імпорту дешевих товарів із Китаю. Насамперед це стосується платформ Temu, Shein та AliExpress, які завдяки низьким цінам створюють серйозну конкуренцію місцевим роздрібним торговцям.

Ще в липні ЄС запровадив митний збір у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро. Водночас цей механізм є тимчасовим і діятиме до 2028 року. Тоді має запрацювати нова інформаційно-технологічна митна система.

Перші результати запровадження збору вже помітні. За даними Європейської комісії, з липня до вересня кількість дрібних посилок, які надходили до ЄС, скоротилася на 60%.

Однак обсяги поставок залишаються значними: щодня на європейський ринок потрапляє близько 5 мільйонів посилок. Крім того, у 2024 році 91% таких відправлень надходив із Китаю.

До слова, Гендиректор французької торговельної групи Casino Guichard Perrachon SA Філіп Палацці вважає, що китайським платформам Shein і Temu варто заборонити продавати товари в Європі.

На думку Палацці, продукція цих онлайн-ритейлерів не відповідає європейським вимогам і може становити небезпеку для споживачів. Крім того, масовий імпорт дешевих товарів, зокрема текстилю та меблів, створює тиск на місцевий бізнес і може призвести до закриття невеликих підприємств.

Я вважаю, що треба спершу прийняти законодавство, перш ніж дозволити Shein та Temu проникнути на ринок. Я бачу реальну небезпеку. Заблокуйте їх на два роки, поки Європа прийматиме закони,

– заявляв Палацці.

Він пропонував обмежити роботу платформ до 2028 року – саме до цього часу Європа планувала розробити та запровадити нові законодавчі правила для імпорту товарів із Китаю.

