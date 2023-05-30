На ринку праці у Китаї зафіксували тривожний рекорд: хто потратив до "ідеального шторму"

У Китаї, який намагається відновитися після коронавірусу, зафіксували тривожний тренд на ринку праці. Перш за все це стосується молоді. Про ключові деталі – читайте далі.

Загалом в останні місяці у світу було чимало новин про ринок праці та масові звільнення. Зокрема, у США навіть технологічні гіганти, які до цього вважали оазисом стабільності, оголосили про масштабні скорочення штатів.

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Тривожні сигнали на ринку праці у Китаї

Цей тренд не оминув і Китай. Наразі розглядають дані про рівень безробіття серед молоді у містах. Віковий діапазон від 16 до 24 років. Цей показник досягнув рекордного рівня у квітні 2023 року.

Йдеться про 20,4% безробіття серед молодих людей. Цікаво, що цього ж року очікували, що мільйони студентів завершать навчання та вийдуть на ринок праці.

До теми! Ілон Маск вирішив відвідати Китай вперше за три роки. Одна з головних причин для цієї поїздки – бажання зустрітися із офіційними особами

Тож тепер вони опинилися в "ідеальному штормі":

За цих умов випускники вимушені або погоджуватися на низькооплачувану роботу;

Ще одна опція – йти на посаду, яка не відповідає їхньому рівню класифікації.

Бульбашка коледжів нарешті луснула,

– заявив професор соціології з Колумбійського університету.