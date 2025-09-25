У Полтавській області на місці збанкрутілого заводу "Гадячсир" планують створити сучасне підприємство з виробництва м'яких сирів, кисломолочного сиру та іншої молочної продукції, орієнтованої на експорт.

На Полтавщині з'явиться новий молокозавод?

Про це БізнесЦензору розповів Валентин Запорощук, засновник і президент групи компаній Pravio (бренди Pravio, MamaMilla, Milada, Ічня), яка у лютому 2025 року придбала майновий комплекс заводу через аукціон у системі Prozorro.Продажі за 44,03 мільйонів гривень, передає 24 Канал.

Ця продукція сьогодні затребувана на ринку ЄС. Плануємо побудувати завод із потужністю переробки до 1000 тонн молока на добу. Інвестиції – близько 180 мільйонів євро, переважно коштом європейських банків. До проєкту долучаються наші партнери з Європи,

– зазначив Запорощук.

Збанкрутілий "Гадячсир" отримав нове життя?

Наразі на території колишнього підприємства триває аудит. "Гадячсир" не працював майже 5 років, тож потрібна повна технічна оцінка. Водночас інвестор відзначає привабливість регіону для молочного виробництва.

"Полтавщина серед лідерів за обсягами виробництва молока в Україні. Тут багато потужних фермерських господарств. Раніше завод переробляв понад 2000 тонн молока на добу. Зараз ці обсяги пішли на інші підприємства, та ми віримо, що з появою нового проєкту фермери повернуться", – додав президент Pravio.

Довідково. ТОВ "Провіант" засновано 2003 року в Чернігові, спеціалізується на переробці молока, виробництві масла та сиру, оптовій торгівлі молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Запорощук придбав "Провіант" у 2021 році у Олександра Іванова.

Що відомо про "Гадячсир"?

У 2023 році завод було визнано банкрутом, а в лютому 2025-го продано на повторному аукціоні в межах процедури ліквідації. Підприємство входило до групи "Альміра" бізнесмена Руслана Бадаєва, якого пов'язують із екс-віцепрем'єром Юрієм Бойком.

Як пише delo.ua, у 2012–2013 роках "Гадячсир" входив до рейтингу 200 найбільших компаній України за версією Forbes. Завод був одним із ключових гравців українського молокопереробного ринку, але згодом втратив позиції через фінансові проблеми та скорочення держзамовлень.

