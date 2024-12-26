Назвали найпопулярніші подарунки, які українські бізнеси дарують співробітникам на свята
Подарунки є важливою складовою підтримки команди. На початку повномасштабного вторгнення багато компаній скорочували бюджети на такі потреби і перераховували гроші на благочинність. Та наразі багато бізнесів вирішили повернути цю традицію, адже подарунки є проявом уваги й елементом підтримки колег у складні часи.
Що дарують компанії співробітникам
Компанія з виготовлення корпоративних подарунків та мерчу MOODua поділилася трендами серед компаній різних сфер, передає 24 Канал. Розповідаємо, що дарують українські компанії своїм працівникам на зимові свята цьогоріч.
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Фаворити серед усіх секторів бізнесу
- Пледи вже декілька років лідирують в рейтингу корпоративних подарунків.
- Сумки. Рюкзаки, еко-сумки та шопери з цікавим дизайном.
- Ялинкові іграшки з логотипом.
- Дитячі подарунки. Набори для дітей працівників: іграшки, набори для творчості або книжки.
- Аромасвічки — для атмосфери свята.
- Екологічні рішення. Багаторазові пляшки для води, ланч-бокси чи інший еко-інвентар для щоденного використання.
Зауважте. Однак характер подарунків варіюється залежно від сфери діяльності. У кожній галузі виразно простежуються власні тренди.
ІТ-сектор
- Мерч
Худі, футболки, шкарпетки — класика корпоративних подарунків. Особливо популярними стали такі моделі, як зіп-худі, жилети та флісові кофти.
- Тепло
Шарфи, бафи, рукавички, пледи — усе, що дарує відчуття затишку. Наприклад, пледи з підігрівом чи капці з натуральної вовни допомагають співробітникам почуватися комфортно вдома чи в офісі.
- Практичні подарунки
Гаджети для роботи та відпочинку: портативні лампи, бездротові зарядні пристрої, органайзери для кабелів та підставки для ноутбуків.
- Мінімалізм у пакуванні
У тренді екологічне оформлення: пакування в дойпаках, багаторазові мішечки або просто гарно загорнуті подарунки в крафтовий папір. Один з трендів: пакування як частина подарунку.
Банкінг і фінанси
- Комфорт за робочим столом
Речі, які створюють зручність на робочому місці: ергономічні підставки під ноутбук, килимки для миші з оригінальним дизайном, настільні органайзери чи брендовані зволожувачі повітря.
- Блекаут-подарунки
Практичні подарунки для періодів відключень електроенергії: павербанки, зарядні станції, ліхтарі або термочашки.
- Продуктові набори
Святкові частування: штолени, різдвяні кекси, набори з гарячим шоколадом або медом у стильних банках. Попитом також користуються гастронабори до різдвяного столу: хамони, сири, оливки та інші делікатеси.
Медіа & реклама
- Українські національні мотиви
Дідухи, декоративні прикраси у формі янголів, набори для створення традиційних різдвяних павуків чи вишивані серветки — усе, що підкреслює автентичність українських свят.
- Гейміфікація
Інтерактивні подарунки: скретч-карти для подорожей, антистрес-іграшки чи кубики Рубика. Популярними також стали набори для творчості: суміші для приготування імбирного печива, конструктори чи фарби для декору ялинкових іграшок.