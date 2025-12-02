Україна посилює удари по НПЗ Росії: експорт нафти з Казахстану опинився під загрозою

У листопаді українські дрони били по російській нафті рекордну кількість разів – 14. Проте дрони пошкодили один із трьох причалів на терміналі, який є найбільшим окремим пунктом постачання казахстанської нафти.

Чому експорт нафти з Казахстану паралізований?

Наприкінці листопада Україна атакувала два танкери в Чорному морі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Третє судно, яке раніше перевозило російську нафту, зазнало чотирьох зовнішніх вибухів біля узбережжя Дакара, Сенегал.

Тоді було пошкоджено один із трьох причалів на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, який є найбільшим окремим пунктом постачання казахстанської нафти. Термінал з'єднує родовища Західного Казахстану (Тенгіз, Карачаганак) з російським узбережжям Чорного моря (Новоросійськ).

Нині будь-які подальші операції на причалі неможливі, отже термінал КТК залишається з одним робочим причалом, оскільки інший проходить планове технічне обслуговування. Вони може тривати до середини січня через сезонні шторми в Чорному морі, – пишуть у виданні.

Казахстан, який до нападу постачав в середньому майже 1,5 мільйона барелів сирої нафти на день через КТК, активував план перенаправлення експорту на альтернативні маршрути, щоб зберегти своє виробництво. Країна назвала напади на цивільну енергетичну інфраструктуру "неприйнятними", попередивши, що вони становлять загрозу для глобальної енергетичної безпеки.

До слова, у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що атаки не були спрямовані проти Казахстану чи третіх країн. Вони є частиною захисту від повномасштабної російської агресії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, "Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення війни та вбивства наших людей".

Що відомо про удари ЗСУ по Росії в листопаді?

Українські військові щонайменше 14 разів у листопаді використовували безпілотники для атак на російські НПЗ

Це історичний максимум, що збігається з чотирма нападами на нафтові комплекси в Чорному морі минулого місяця, а також з вибухами на танкерах, що перевозили московську нафту.

Кількість дронових атак України по НПЗ Росії / інфографіка Bloomberg

Що відомо про експорт російської нафти?