Украина усиливает удары по НПЗ России: экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой
- В ноябре украинские дроны атаковали российские НПЗ 14 раз, повредив один из трех причалов терминала КТК, крупнейшего пункта поставки казахстанской нефти.
- Казахстан активировал план перенаправления экспорта на альтернативные маршруты из-за повреждения причалов, подчеркивая угрозу глобальной энергетической безопасности.
В ноябре украинские дроны били по российской нефти рекордное количество раз – 14. Однако дроны повредили один из трех причалов на терминале, который является крупнейшим отдельным пунктом поставки казахстанской нефти.
Почему экспорт нефти из Казахстана парализован?
В конце ноября Украина атаковала два танкера в Черном море, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Казахстан требует от Украины прекратить атаки на терминал КТК после остановки экспорта нефти
Третье судно, которое ранее перевозило российскую нефть, подверглось четырем внешним взрывам у побережья Дакара, Сенегал.
Тогда был поврежден один из трех причалов на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, который является крупнейшим отдельным пунктом поставки казахстанской нефти. Терминал соединяет месторождения Западного Казахстана (Тенгиз, Карачаганак) с российским побережьем Черного моря (Новороссийск).
Сейчас любые дальнейшие операции на причале невозможны, следовательно терминал КТК остается с одним рабочим причалом, поскольку другой проходит плановое техническое обслуживание. Они может продлиться до середины января из-за сезонных штормов в Черном море, – пишут в издании.
Казахстан, который до нападения поставлял в среднем почти 1,5 миллиона баррелей сырой нефти в день через КТК, активировал план перенаправления экспорта на альтернативные маршруты, чтобы сохранить свое производство. Страна назвала нападения на гражданскую энергетическую инфраструктуру "неприемлемыми", предупредив, что они представляют угрозу для глобальной энергетической безопасности.
К слову, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что атаки не были направлены против Казахстана или третьих стран. Они являются частью защиты от полномасштабной российской агрессии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, "Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для ведения войны и убийства наших людей".
Что известно об ударах ВСУ по России в ноябре?
Украинские военные по меньшей мере 14 раз в ноябре использовали беспилотники для атак на российские НПЗ
Это исторический максимум, совпадающий с четырьмя нападениями на нефтяные комплексы в Черном море в прошлом месяце, а также со взрывами на танкерах, перевозивших московскую нефть.
Количество дроновых атак Украины по НПЗ России / инфографика Bloomberg
Что известно об экспорте российской нефти?
Атака украинских дронов повредила терминал российского морского порта Новороссийск, но экспорт нефти через него не остановили. Нефтяная компания Chevron сообщила о возобновлении загрузки сырья через единственный швартовый пункт SPM 1, хотя другие остаются поврежденными.
Санкции против "Лукойла" отсрочены до декабря из-за заявки американской компании Chevron на приобретение активов. Немецкие активы "Роснефти" выведены из-под санкций из-за руководства немецкой администрацией, но другие санкции, включая объемы добытой нефти, продолжают действовать.
Отгрузка российской нефти в Индию уменьшились на 57%, до 60 тысяч тонн, также сократились поставки в Китай и Тайвань. мпорт российской нефти могут прекратить индийские покупатели и тайваньская Formosa Petrochemical.