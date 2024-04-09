Обмеження на сільськогосподарські товари: чи страждає ЄС від конкуренції з Україною

Українські аграрії сподівались, що зможуть вільно реалізовувати свою продукцію на внутрішньому ринку ЄС. Однак, цей сценарій може не збутися, якщо країни-члени, зокрема Польща, наполягатимуть на своїх позиціях.

Конкуренція між ЄС та Україною

У ЄС посилюють тиск на український експорт сільськогосподарської продукції, такої як кукурудза, мʼясо птиці та цукор. Деякі члени блоку висловлюють стурбованість та вважають, що це загрожує позиціям їхніх власних фермерів.

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Однак, як повідомляє видання Рolitico, доказів того, що європейські фермери насправді страждають від конкуренції з боку України – немає.

Очікується, що депутати Комітету з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту затвердять більш жорсткі обмеження на українські сільськогосподарські товари в рамках тимчасових заходів з лібералізації торгівлі.

Водночас зауважується, що в червні 2025 року планується завершення тимчасових заходів щодо лібералізації торгівлі, які призупиняють усі невиконані обмеження на український імпорт до ЄС.

Нерівність в торговельному балансі

При цьому, введення обмежень обгрунтовуються виправленням "нерівності" в торговельному балансі між Україною та ЄС. Про це стверджує польський депутат Європарламенту Анджей Галіцький з правоцентристської Європейської народної партії. Саме його поправки, що закликають до посилення обмежень, були підтримані більшістю парламенту та країн-членів ЄС.

Мої поправки в інтересах України,

– сказав близький союзник прем'єр-міністра Дональда Туска.

За даними джерела, товари з України мають попит на ринку харчової промисловості ЄС попри те, що європейські фермери не виявляють інтересу до їх придбання. При цьому, немає переконливих доказів того, що фермери з ЄС відчувають проблеми через конкуренцію з боку українських товарів.