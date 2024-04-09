Украинские аграрии надеялись, что смогут свободно реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке ЕС. Однако, этот сценарий может не сбыться, если страны-члены, в частности Польша, будут настаивать на своих позициях.

Конкуренция между ЕС и Украиной

В ЕС усиливают давление на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как кукуруза, мясо птицы и сахар. Некоторые члены блока выражают обеспокоенность и считают, что это угрожает позициям их собственных фермеров.

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Однако как сообщает издание РоІітісо, доказательств того, что европейские фермеры на самом деле страдают от конкуренции со стороны Украины – нет.

Ожидается, что депутаты Комитета по вопросам международной торговли Европейского парламента утвердят более жесткие ограничения на украинские сельскохозяйственные товары в рамках временных мер по либерализации торговли.

В то же время отмечается, что в июне 2025 года планируется завершение временных мер по либерализации торговли, которые приостанавливают все невыполненные ограничения на украинский импорт в ЕС.

Неравенство в торговом балансе

При этом, введение ограничений обосновываются исправлением "неравенства" в торговом балансе между Украиной и ЕС. Об этом утверждает польский депутат Европарламента Анджей Галицкий из правоцентристской Европейской народной партии. Именно его поправки, призывающие к усилению ограничений, были поддержаны большинством парламента и стран-членов ЕС.

Мои поправки в интересах Украины,

– сказал близкий союзник премьер-министра Дональда Туска.

По данным источника, товары из Украины пользуются спросом на рынке пищевой промышленности ЕС несмотря на то, что европейские фермеры не проявляют интереса к их приобретению. При этом, нет убедительных доказательств того, что фермеры из ЕС испытывают проблемы из-за конкуренции со стороны украинских товаров.