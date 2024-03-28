Украина начинает сотрудничество с Польшей по оружию

Во время брифинга в Варшаве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале сотрудничества с Польшей по производству оружия. Впрочем, деталей относительно совместных проектов пока нет.

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По словам Шмыгаля, Украина работает над созданием большего количества оружия, и это предусматривает создание совместных оборонных предприятий на территории обеих стран.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это предусматривает создание коалиций, и мы благодарны Польше за создание танковой и бронетехнической коалиции, ценим присоединение к артиллерийской коалиции.

Премьер добавил во время встречи с главой правительства Польши Дональдом Туском, что Украина и Польша – это стратегические союзники. Поэтому, у обеих стран есть общие ценности и общая цель, а именно "безопасная, процветающая и мирная Европа, где раз и навсегда положен конец российскому империализму".

О чем говорили главы правительств