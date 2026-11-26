Український виробник напоїв "Оболонь" розширює бізнес і заходить у сегмент крафтового пива. У листопаді 2026 року компанія запустила в Києві мініпивоварню "Варниця №1", де вироблятимуть авторські сорти невеликими партіями.

Скільки пива вироблятиме нова мініпивоварня

Потужність "Варниці №1" становить приблизно 125 тисяч літрів пива на місяць. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На старті проєкту компанія вже представила сім сортів, які продають у фірмовій торговельній мережі "О-Маркет". Продукцію можна придбати на розлив, а також у ПЕТ-пляшках, які наповнюють безпосередньо в магазинах.

Нову мініпивоварню облаштували на місці першого варильного порядку Київського пивзаводу. Саме там свого часу виготовляли перші сорти пива "Оболонь".

Крафтове пивоваріння – новий напрям для "Оболоні", який ми плануємо системно розвивати,

– каже головний пивовар Віктор Салтанюк.

Нова мініпивоварня "Оболонь" / фото "Інтерфакс-Україна"

Де продаватимуть нове пиво "Оболоні"

Поки продукція "Варниці №1" доступна у фірмовій мережі "О-Маркет". Однак компанія планує поступово розширювати канали продажу:

Наступним етапом стане вихід у сегмент HoReCa, тобто ресторанів, барів та інших закладів. Для них крафтове пиво постачатимуть у кегах.

Для них крафтове пиво постачатимуть у кегах. Надалі "Оболонь" планує розширити дистрибуцію, зокрема через національні та регіональні торговельні мережі.

Таким чином, компанія планує розвивати новий напрям не лише через власні магазини, а й залучати ширшу мережу партнерів для продажу продукції.

Що відомо про бізнес "Оболоні"

До запуску крафтового напрямку компанія випускала продукцію під 32 брендами. Її виробничі потужності розташовані на восьми майданчиках у шести регіонах України.

Окрім виробництва напоїв, бізнес займається:

Виробництвом пивоварного солоду; Виготовленням пакувальних матеріалів; Переробкою ПЕТ-тари.

У групі компаній працює понад 3 500 співробітників. За січень-червень 2026 року компанія збільшила виручку на 11,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 7,46 мільярда гривень.