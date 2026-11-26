Сколько пива будет производить новая мини-пивоварня

Мощность "Варницы №1" составляет примерно 125 тысяч литров пива в месяц. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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На старте проекта компания уже представила семь сортов, которые продаются в фирменной торговой сети "О-Маркет". Продукцию можно приобрести на разлив, а также в ПЭТ-бутылках, которые наполняют непосредственно в магазинах.

Новую мини-пивоварню обустроили на месте первого варочного порядка Киевского пивзавода. Именно там в свое время изготавливали первые сорта пива "Оболонь".

Крафтовое пивоварение – новое направление для "Оболони", которое мы планируем системно развивать– говорит главный пивовар Виктор Салтанюк.

Новая мини-пивоварня "Оболонь" / фото "Интерфакс-Украина"

Где будет продаваться новое пиво "Оболони"

Пока продукция "Варницы №1" доступна в фирменной сети "О-Маркет". Однако компания планирует постепенно расширять каналы сбыта:

Следующим этапом станет выход в сегмент HoReCa, то есть ресторанов, баров и других заведений. Для них крафтовое пиво будут поставлять в кегах.

Для них крафтовое пиво будут поставлять в кегах. В дальнейшем "Оболонь" планирует расширить дистрибуцию, в частности через национальные и региональные торговые сети.

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Таким образом, компания планирует развивать новое направление не только через собственные магазины, но и привлекать более широкую сеть партнеров для продажи продукции.

Что известно о бизнесе "Оболони"

До запуска крафтового направления компания выпускала продукцию под 32 брендами. Ее производственные мощности расположены на восьми площадках в шести регионах Украины.

Помимо производства напитков, бизнес занимается:

Производством пивоваренного солода; Изготовлением упаковочных материалов; Переработкой ПЭТ-тары.

В группе компаний работает более 3 500 сотрудников. За январь–июнь 2026 года компания увеличила выручку на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,46 миллиарда гривен.