Очільника Ryanair "привітали" тортом в обличчя під час його пікету у Бельгії: промовисте відео

Очільник компанії Ryanair потрапив до досить незвичної та неприємної ситуації. До інциденту причетні дві екоактивістки.

Майкл О'Лірі організував біля Європейської комісії одиничний пікет з картонною фігурою її президентки Урсули фон дер Ляєн. Він виступав проти страйків авіадиспетчерів.

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Очільник Ryanair отримав пирогом в обличчя у Бельгії

Проте ситуація отримала неочікуваний поворот. Дві екоактивістки кинули в його обличчя торт. Вони також коментували свої дії:

Одна з активісток "привітала" його з візитом до Бельгії;

Інша учасниця інциденту закликала зупинити забруднення навколишнього середовища від літаків.

Пілоти компанії Ryanair у Бельгії анонсували новий страйк у середині вересня. Це вже четвертий протест за два місяці. У центрі їхньої уваги зарплати та умови праці.

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Безпосередньо Майкла О'Лірі ця ситуація лише розсмішила. Компанія також відреагувала на цей інцидент у соціальній мережі X, яка раніше була відома як Twitter. Ось деякі із постів: