Очільника Ryanair "привітали" тортом в обличчя під час його пікету у Бельгії: промовисте відео
Джерело:Euractiv
Очільник компанії Ryanair потрапив до досить незвичної та неприємної ситуації. До інциденту причетні дві екоактивістки.
Майкл О'Лірі організував біля Європейської комісії одиничний пікет з картонною фігурою її президентки Урсули фон дер Ляєн. Він виступав проти страйків авіадиспетчерів.
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Очільник Ryanair отримав пирогом в обличчя у Бельгії
Проте ситуація отримала неочікуваний поворот. Дві екоактивістки кинули в його обличчя торт. Вони також коментували свої дії:
- Одна з активісток "привітала" його з візитом до Бельгії;
- Інша учасниця інциденту закликала зупинити забруднення навколишнього середовища від літаків.
Пілоти компанії Ryanair у Бельгії анонсували новий страйк у середині вересня. Це вже четвертий протест за два місяці. У центрі їхньої уваги зарплати та умови праці.Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Разом зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.
Безпосередньо Майкла О'Лірі ця ситуація лише розсмішила. Компанія також відреагувала на цей інцидент у соціальній мережі X, яка раніше була відома як Twitter. Ось деякі із постів:
- "Пасажири настільки задоволені нашими маршрутами і петицією, що святкують це з пирогом";
- "Замість того, щоб купувати пироги з кремом, можна було б купити квиток на літак з Бельгії за ту ж саму ціну".