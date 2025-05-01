Атака дронів по Одесі: зруйновано відділення "Нової пошти"

Російський дрон влучив у вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі під час атаки ворога в ніч проти 1 травня. Частину приміщення зруйновано.

Чи є постраждалі

Оскільки відділення було зачинено, ніхто з працівників не постраждав. Про наслідки атаки повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал. За попередніми даними, дрон не здетонував.

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Компанія вже розгорнула тимчасове мобільне відділення з обробкою посилок до 30 кілограмів і не очікує затримок у доставці. Станом на 12:10 триває розбір завалів. Суму збитків уточнюють.

"Нова пошта" пообіцяла зв'язатися з усіма клієнтами, чиї відправлення було знищено, і компенсувати їхню вартість.

В Одесі зруйновано відділення "Нової пошти" / Фото пресслужби компанії

Атака в ніч 1 травня

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 23:12 30 квітня. Уже за півгодини в місті пролунали перші вибухи.

Станом на 00:28 1 травня в Одесі зафіксували щонайменше 15 вибухів. Відбій тривоги дали о 00:38. Унаслідок атаки загинули дві людини, ще 15 отримали поранення.

Пошкоджено житлові будинки, супермаркет, школу, легкові автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.