Один з найбільших заводів України знову продають: просять понад 4 мільярди гривень

Кабмін затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу та ще двох великих активів. Відомо, що це підприємство вже неодноразово намагались продати.

Що відомо про продаж Одеського припортового заводу

Таким чином уряд продовжує програму великої приватизації, розраховуючи залучити інвесторів і дати новий поштовх українській промисловості, пише Урядовий портал.

Державний пакет акцій Одеського припортового заводу планують продати через відкритий електронний аукціон. Стартова вартість підприємства становить понад 4,3 мільярди гривень. Головна мета приватизації – знайти стратегічного інвестора, який зможе відновити повноцінну роботу одного з найбільших підприємств хімічної галузі.

Водночас майбутньому покупцеві доведеться виконати низку умов. Зокрема, інвестувати щонайменше 500 мільйонів у модернізацію виробництва та підвищення енергоефективності, а також зберегти основні напрями роботи.

Окрім Одеського припортового заводу, уряд погодив продаж ще двох санкційних активів:

ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" – стартова ціна 1,82 мільярда гривень;

ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" – стартова ціна 415,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Одеський припортовий завод – одне з найбільших хімічних підприємств України, розташоване в місті Південне Одеської області.

Що відомо про минулу спробу продати припортовий завод

До слова, восени торік Одеський припортовий завод вже намагалися продати, проте спроба провалилась.

Він виставлявся на продаж за 4,49 мільярди гривень, проте через відсутність зареєстрованих учасників аукціон визнано таким, що не відбувся. Умови приватизації цього активу з самого початку були непростими, адже об’єкт потребує значних інвестицій та спеціалізованої експертизи.