Что известно о продаже Одесского припортового завода

Таким образом правительство продолжает программу большой приватизации, рассчитывая привлечь инвесторов и дать новый импульс украинской промышленности, пишет Правительственный портал.

Государственный пакет акций Одесского припортового завода планируется продать через открытый электронный аукцион. Стартовая стоимость предприятия составляет более 4,3 миллиарда гривен. Главная цель приватизации – найти стратегического инвестора, который сможет восстановить полноценную работу одного из крупнейших предприятий химической отрасли.

В то же время будущему покупателю придется выполнить ряд условий. В частности, инвестировать не менее 500 миллионов в модернизацию производства и повышение энергоэффективности, а также сохранить основные направления деятельности.

Помимо Одесского припортового завода, правительство одобрило продажу еще двух санкционных активов:

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" – стартовая цена 1,82 миллиарда гривен;

ООО "Мотордеталь-Конотоп" – стартовая цена 415,5 миллионов гривен.

Напомним, что Одесский припортовый завод – одно из крупнейших химических предприятий Украины, расположенное в городе Южное Одесской области.

Что известно о предыдущей попытке продать припортовый завод

К слову, осенью прошлого года Одесский припортовый завод уже пытались продать, однако попытка провалилась.

Он выставлялся на продажу за 4,49 миллиарда гривен, однако из-за отсутствия зарегистрированных участников аукцион был признан несостоявшимся. Условия приватизации этого актива с самого начала были непростыми, ведь объект требует значительных инвестиций и специализированной экспертизы.