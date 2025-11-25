Почему не удалась продажа Одесского припортового завода?

Одесский припортовый завод выставлялся на продажу за 4,49 миллиарда гривен, однако из-за отсутствия зарегистрированных участников аукцион признан таким, несостоявшимся, пишет 24 Канал со ссылкой на Фонд госимущества.

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших химических предприятий Украины, расположено в городе Южное Одесской области. Условия приватизации этого актива с самого начала были непростыми, ведь объект требует значительных инвестиций и специализированной экспертизы.

В ФГИУ утверждают, что на рынке есть интерес к предприятию, однако международные партнеры отмечали необходимость дополнительного времени и корректировке отдельных условий для участия.

Поэтому теперь в Фонде работают с заинтересованными сторонами, чтобы сформировать более сбалансированный и привлекательный пакет условий. Если кто-то из инвесторов купит завод, от будет обязан:

сохранить основные виды деятельности завода;

инвестировать в модернизацию мощностей и развитие производства не менее 500 миллионов гривен;

погасить в течение 12 месяцев долги по заработной плате и перед бюджетом (более 366,8 миллионов гривен);

поэтапно погасить просроченную кредиторскую задолженность.

Интересно! Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака и карбамида и перевалке химических грузов через морской терминал. С начала полномасштабного вторжения основное производство ОПЗ находится в режиме простоя/консервации, а предприятие выполняет ограниченные логистические функции.

