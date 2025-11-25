Почему не удалась продажа Одесского припортового завода?
Одесский припортовый завод выставлялся на продажу за 4,49 миллиарда гривен, однако из-за отсутствия зарегистрированных участников аукцион признан таким, несостоявшимся, пишет 24 Канал со ссылкой на Фонд госимущества.
Одесский припортовый завод – одно из крупнейших химических предприятий Украины, расположено в городе Южное Одесской области. Условия приватизации этого актива с самого начала были непростыми, ведь объект требует значительных инвестиций и специализированной экспертизы.
В ФГИУ утверждают, что на рынке есть интерес к предприятию, однако международные партнеры отмечали необходимость дополнительного времени и корректировке отдельных условий для участия.
Поэтому теперь в Фонде работают с заинтересованными сторонами, чтобы сформировать более сбалансированный и привлекательный пакет условий. Если кто-то из инвесторов купит завод, от будет обязан:
- сохранить основные виды деятельности завода;
- инвестировать в модернизацию мощностей и развитие производства не менее 500 миллионов гривен;
- погасить в течение 12 месяцев долги по заработной плате и перед бюджетом (более 366,8 миллионов гривен);
- поэтапно погасить просроченную кредиторскую задолженность.
Интересно! Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака и карбамида и перевалке химических грузов через морской терминал. С начала полномасштабного вторжения основное производство ОПЗ находится в режиме простоя/консервации, а предприятие выполняет ограниченные логистические функции.
Новости приватизации в Украине
В октябре Фонд государственного имущества Украины продал 50% +1 акций ПАО "Ровенский радиотехнический завод" почти за 31 миллион гривен через систему Prozorro.Продажи. Новый владелец обязан погасить долги завода в течение 6 месяцев и сохранить коллектив.
Кондитерскую фабрику АВК в Днепре продали с аукциона из-за долгов, новым владельцем стало киевское ООО "Илларис". ООО "Илларис" зарегистрировано 4 августа 2025 года, конечная владелица – Марина Рицкая, а возможные связи с днепровскими бизнесменами не подтверждены.
За год работы "Прозорро.Продажи" продали шесть санкционных лотов, что принесло государству более 2 миллиардов гривен. Средства от продажи имущества российских олигархов поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, организатором торгов был Фонд госимущества Украины.