На каком этапе одобрения приватизации частей госкомпаний?
Разрешить продавать доли госкомпаний помогут два законопроекта №13620 и №13625. Об этом рассказали в Минэкономики во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Можно ли приватизировать социальное жилье в Украине в 2025 году
Эти законопроекты уже зарегистрированы, и переданы на рассмотрение в энергетический комитет Верховной Рады. Они позволят выставлять на приватизацию доли крупных государственных предприятий.
Помочь в дальнейшем могут и международные партнеры – например, с программами финансирования для покупателей таких компаний и повышением заинтересованности инвесторов в крупных объектах.
Что известно о приватизации компаний в Украине?
Фонд государственного имущества Украины продал 50% +1 акций ПАО "Ровенский радиотехнический завод" почти за 31 миллион гривен через систему Prozorro.Продажи. Новый владелец обязан погасить долги завода в течение 6 месяцев и сохранить коллектив.
Кондитерскую фабрику АВК в Днепре продали с аукциона из-за долгов, новым владельцем стало киевское ООО "Илларис". ООО "Илларис" зарегистрировано 4 августа 2025 года, конечная владелица – Марина Рицкая, а возможные связи с днепровскими бизнесменами не подтверждены.
Фонд государственного имущества Украины продал 73% акций завода "КВАНТ" в Киеве за 401,5 миллиона гривен. Аукцион состоялся на платформе "Prozorro.Продажи", победителем стала компания ООО "ДЖЕНЕРАЛ АГРО ТРЕЙД".
За год работы "Прозорро.Продажи" продали шесть санкционных лотов, что принесло государству более 2 миллиардов гривен. Средства от продажи имущества российских олигархов поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, организатором торгов был Фонд госимущества Украины.