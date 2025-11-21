На каком этапе одобрения приватизации частей госкомпаний?

Разрешить продавать доли госкомпаний помогут два законопроекта №13620 и №13625. Об этом рассказали в Минэкономики во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

Эти законопроекты уже зарегистрированы, и переданы на рассмотрение в энергетический комитет Верховной Рады. Они позволят выставлять на приватизацию доли крупных государственных предприятий.

Помочь в дальнейшем могут и международные партнеры – например, с программами финансирования для покупателей таких компаний и повышением заинтересованности инвесторов в крупных объектах.

Что известно о приватизации компаний в Украине?