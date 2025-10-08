Детали аукциона?
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ. Аукцион состоялся в системе Prozorro.Продажи по формату "Голландский аукцион", информирует 24 Канал.
Победителем стало ООО "УТ ЭВОЛЮШИН", которое предложило самую высокую цену за пакет акций. После полной оплаты компания получит контрольный пакет акций и станет основным акционером завода.
Условия продажи завода?
Отмечается, что предприятие имеет значительную кредиторскую задолженность – более 55 миллионов гривен, из которых более 15 миллионов гривен – задолженность по зарплате и перед бюджетом. Новый владелец обязан в течение 6 месяцев погасить долги и сохранить коллектив.
В Фонде государственного имущества отметили, что продажа акций дает заводу шанс на новую жизнь и развитие после длительного простоя.
Что этому предшествовало?
В июле этого года Фонд государственного имущества выставил на продажу контрольный пакет ПАО "Ривненский радиотехнический завод", оценивая их в 121,56 миллионов гривен. Аукцион состоялся 4 июля.
Ранее завод изготавливал радиоаппаратуру для авиации, магнитолы и радиоприемники, однако с 2013 года он не работает и находится в состоянии банкротства.
Среди преимуществ актива – выгодное расположение всего в 4 километрах от международной трассы М-06 "Киев–Чоп", наличие 7 объектов недвижимого имущества общей площадью 68 795 метра квадратных, подключение ко всем необходимым коммуникациям и отсутствие целевых ограничений на использование.
ФГИУ отмечал, что завод – перспективный объект для инвесторов, а ранее в середине июля фонд сообщал о 12 успешных аукционах по приватизации, которые принесли госбюджету более 120 миллионов гривен. Основную часть поступлений обеспечили три актива на юге Украины.