Аукционы выросли в цене вдвое?
Как сообщает ФГИУ, в торгах приняли участие 33 участника, в среднем 2,75 конкуренты на один лот. Благодаря конкуренции цены выросли в 2,32 раза, передает 24 Канал.
Какие объекты "ушли с молотка"?
Самым дорогим объектом стал Детский оздоровительный центр "Юный судоремонтник" в Одессе, стартовая цена которого 14,2 миллиона гривен выросла до 70 миллионов гривен. Спросом среди инвесторов пользовались также:
- ЕИК ГП "Одесское государственное конструкторское бюро кинооборудования" – финальная цена 33,5 миллионов гривен;
- ЕИК ГП "Южный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию флота рыбного хозяйства" в Николаеве – с 379,9 тысяч гривен до 8 миллионов гривен.
Будущие аукционы известны?
Как отметили в ведомстве, в ближайшую неделю ФГИУ планирует провести 20 онлайн-аукционов. Среди объектов, которые выставили на продажу:
- государственный пакет акций 26% СК ПАО "Нефтехимик Прикарпатья";
- ЕИК ГП "Славутский комбинат Стройфарфор";
- пакет 50% +1 акция СК ПАО "Ровенский радиотехнический завод" и другие.
Доход от приватизации: актуально о главном
Ранее Фонд госимущества сообщил, что провел 8 аукционов по приватизации, которые принесли более 532 миллиона гривен.
Самый дорогой объект – пакет акций Завода "Квант", который вырос в цене с 172,96 миллионов до 401,5 миллиона гривен.
В бюджет уже поступило 15,8 миллиардов гривен от приватизации с начала полномасштабной войны. В то же время в эту сумму не учтен доход от продажи "Винницапобутхим", который продали за = 608 миллионов гривен. Новым владельцем завода стала компания Afina Group – соучредители сетей Varus и Eva.