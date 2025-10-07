Аукціони зросли в ціні вдвічі?
Як повідомляє ФДМУ, у торгах взяли участь 33 учасники, у середньому 2,75 конкуренти на один лот. Завдяки конкуренції ціни зросли у 2,32 раза, передає 24 Канал.
Які об'єкти "пішли з молотка"?
Найдорожчим об'єктом став Дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник" в Одесі, стартова ціна якого 14,2 мільйони гривень зросла до 70 мільйонів гривень. Попитом серед інвесторів користувалися також:
- ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування" – фінальна ціна 33,5 мільйонів гривень;
- ЄМК ДП "Південний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства" в Миколаєві – з 379,9 тисяч гривень до 8 мільйонів гривень.
Майбутні аукціони відомі?
Як зазначили у відомстві, у найближчий тиждень ФДМУ планує провести 20 онлайн-аукціонів. Серед об'єктів, які виставили на продаж:
- державний пакет акцій 26% СК ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття";
- ЄМК ДП "Славутський комбінат Будфарфор";
- пакет 50% +1 акція СК ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" та інші.
Дохід від приватизації: актуально про головне
Раніше Фонд держмайна повідомив, що провів 8 аукціонів з приватизації, які принесли понад 532 мільйони гривень.
Найдорожчий об'єкт – пакет акцій Заводу "Квант", який зріс у ціні з 172,96 мільйонів до 401,5 мільйона гривень.
До бюджету вже надійшло 15,8 мільярдів гривень від приватизації з початку повномасштабної війни. Водночас у цю суму не враховано дохід від продажу "Вінницяпобутхім", який продали за = 608 мільйонів гривень. Новим власником заводу стала компанія Afina Group – співзасновники мереж Varus і Eva.