Аукціони зросли в ціні вдвічі?

Як повідомляє ФДМУ, у торгах взяли участь 33 учасники, у середньому 2,75 конкуренти на один лот. Завдяки конкуренції ціни зросли у 2,32 раза, передає 24 Канал.

Які об'єкти "пішли з молотка"?

Найдорожчим об'єктом став Дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник" в Одесі, стартова ціна якого 14,2 мільйони гривень зросла до 70 мільйонів гривень. Попитом серед інвесторів користувалися також:

ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування" – фінальна ціна 33,5 мільйонів гривень;

ЄМК ДП "Південний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства" в Миколаєві – з 379,9 тисяч гривень до 8 мільйонів гривень.

Майбутні аукціони відомі?

Як зазначили у відомстві, у найближчий тиждень ФДМУ планує провести 20 онлайн-аукціонів. Серед об'єктів, які виставили на продаж:

державний пакет акцій 26% СК ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття";

ЄМК ДП "Славутський комбінат Будфарфор";

пакет 50% +1 акція СК ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" та інші.

