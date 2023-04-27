В Україні легалізують домашніх працівників: хто це та що на них чекає

Верховна Рада планує створити умови для запровадження офіційного працевлаштування серед нянь, охоронців та інших представників домашніх робітників. Держава обіцяє гарантії.

Про кого йдеться

В раді розглядають законопроєкт який доповнить Кодекс законів про працю і дозволить людям, які раніше не могли офіційно працевлаштуватися, зробити це. Для повного розуміння розглянемо три терміни.

Домогосподарство – по простому, родина, яка живе в будинку чи квартирі (може бути й одна особа).

– по простому, родина, яка живе в будинку чи квартирі (може бути й одна особа). Домашня праця – обслуговування домогосподарств на умовах трудового договору.

– обслуговування домогосподарств на умовах трудового договору. Домашній працівник – людина, яка обслуговує домогосподарство в рамках трудових відносин (няня, прибиральник, охоронець тощо).

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Нововведення дозволить сім'ї, яка хоче найняти працівника, юридично захистити себе і його.

Що передбачено законопроєктом

Документ дозволить урегулювати питання робочого часу та відпочинку домашніх працівників, зокрема у святкові дні. Усі ці питання можна буде описати у трудовому договорі. Облік графіку під час супроводу наймача на відпочинку, теж можна буде прописати.

Вирішиться питання з проживанням – можна закріпити платне чи безоплатне надання працівнику житла, заборону роботодавцю самостійно вираховувати із зарплати вартість проживання.

У контракті можна буде прописати заборону працівнику розголошувати конфіденційну інформацію.

Також владнається процедура припинення трудового договору. Наприклад роботодавець повинен за два тижні попередити про звільнення працівника. Працівник може звільнитися миттєво, якщо роботодавець посягає на його честь і гідність.

Чи можна вже оформитися офіційно

Загалом, новаціями будуть лише позначення місця роботи, спосіб розрахунку і терміни виплати зарплати.

Звісно. Для цього потрібно укласти письмовий договір (при натисканні на посилання, на комп'ютер завантажиться документ). На сторони діятимуть звичні трудові гарантії: охорона праці, право на відпочинок та оплату.

Адвокатка з Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Вікторія Тютюнникова повідомила, що проблема може полягати в небажанні працівників укладати такі договори.

Зовсім інше питання – чи готові роботодавці йти на офіційне працевлаштування. Ба більше, деякі працівники свідомо відмовляються від офіційного працевлаштування, щоб отримати більшу заробітну плату без вирахування податків. Після запровадження правового регулювання домашньої праці ніхто не може бути впевнений, що роботодавці офіційно працевлаштовуватимуть помічників,

– пояснила адвокатка.

Дійсно, у разі ухвалення законопроєкту доведеться платити податки. Проте роботодавців звільнять від необхідності сплати ЄСВ (22%). Вирішувати платити його чи ні буде працівник.

Щоб самостійно сплачувати ЄСВ, домашній працівник має подати в податкову відповідну заяву. Установа має право перевірити відомості, після чого укладається договір про добровільну участь.

Якщо працівник захоче отримувати трудовий стаж і оформитися на офіційну роботу, тоді він сам зможе ЄСВ. А роботодавець повинен буде платити податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (1,5%).