Власник Vodafone Україна заплатив 4 мільярди за державну компанію: чим вона займається
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
В Україні продовжується процес "великої" приватизації. Після готелю "Україна" вдалося продати інший великий лот.
Вдалий аукціон
Відбувся аукціон з приватизації "Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії". Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, усі 100% акцій тепер будуть належати Цемін Україна" з групи NEQSOL.
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Цікаво, що переможець був єдиним учасником аукціону. Можливо, інших відлякала стартова ціна у 3,9 мільярда гривень.
Переможець аукціону запропонував близько 4 мільярдів гривень. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 мільйонів гривень у технічну модернізацію підприємства,
– розповів Шмигаль.
Що відомо про переможця
"Цемін Україна" належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову. Він є власником холдингу NEQSOL, частиною якого є і Vodafone Україна.
Після перемоги в аукціоні Хасанов також мусить погасити борги перед бюджетом, перед працівниками та погасити прострочену кредиторську заборгованість.