Інвестиції в енергонезалежність
Компанія вже інвестувала 13 мільйонів доларів в енергетичне обладнання, щоб уникнути відключень електрики. Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк на форумі Forbes.
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Компанія придбала близько 4 000 генераторів, щоб забезпечити роботу відділень та логістичних процесів під час відключень електроенергії.
Також у планах – побудувати десять газових установок. Зокрема до кінця цього року компанія планує встановити 5 газових установок.
До слова! Ще 5 планують збудувати у наступному році. У 2024 році "Нова Енерджі" планує продавати електроенергію іншим споживачам.
Проте після завершення війни компанія планує продати енергетичний бізнес тим, для кого це є основним напрямом діяльності, зазначив Поперешнюк.