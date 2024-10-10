Инвестиции в энергонезависимость

Компания уже инвестировала 13 миллионов долларов в энергетическое оборудование, чтобы избежать отключений электричества. Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк на форуме Forbes.

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Компания приобрела около 4 000 генераторов, чтобы обеспечить работу отделений и логистических процессов во время отключений электроэнергии.

Также в планах – построить десять газовых установок. В частности до конца этого года компания планирует установить 5 газовых установок.

К слову! Еще 5 планируют построить в следующем году. В 2024 году "Нова Энерджи" планирует продавать электроэнергию другим потребителям.

Однако после завершения войны компания планирует продать энергетический бизнес тем, для кого это является основным направлением деятельности, отметил Поперешнюк.