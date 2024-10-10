Зарплаты украинцев уменьшатся

Согласно принятому законопроекту, в Украине произойдет повышение военного сбора с 1,5% до 5%, который высчитывают из зарплат украинцев ежемесячно. По словам нардепа Ярослава Железняка, закон вступит в силу после 15 октября, но военный сбор может быть повышен "задним числом" с 1 октября, что повлияет размер выплат уже в этом месяце.

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Народный депутат пояснил, что при получении аванса в октябре из него будет вычтено старый военный налог в размере 1,5%. Однако при начислении зарплаты за октябрь уже будет применен повышенный военный сбор уже на уровне 5%.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Где-то 14 – 15 октября всем выплатят аванс и люди физически получат деньги в руки. С него военный налог будет еще 1,5% (поскольку закон еще не вступил в силу). Но потом налог за тот же октябрь станет уже не 1,5%, а 5%... в том числе с аванса. И что же делать работодателю? Он уже выплатил аванс и деньги обратно не заберет. Здесь Минфин предлагает просто забрать эти деньги при выплате зарплат.

То есть, в конце этого месяца люди получат зарплату, которая будет не только меньше из-за повышения военного сбора на 3,5%, но и с вычетом части аванса.

Обратите внимание! При рассмотрении поправок в зале депутаты решили не повышать военный сбор для военнослужащих, оставив ставку на уровне 1,5%. Таким образом, их заработные платы останутся неизменными.