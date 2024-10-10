Новый размер военного сбора в Украине

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Верховная Рада приняла закон о повышении налогов, согласно которому военный сбор вырастет до 5%. В то же время парламентарии также приняли поправку к закону, которая сохраняет военный сбор для военнослужащих на уровне 1,5%.

Читайте также: Украинцам могут вернуть военный сбор, уплаченный излишне

Ярослав Железняк Народный депутат Украины В зале приняли правку оставить для военных ВЗ на уровне 1,5%.

Кроме этого, основные налоговые изменения также будут включать:

введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП);

50% налога на сверхприбыли банков;

увеличение минимального налогового обязательства для земельных участков;

25% налога на прибыль для финансовых компаний;

освобождение кэшбека от налогообложения.

Обратите внимание! Эти налоговые изменения должны обеспечить поступления в бюджет в размере 58 миллиардов гривен в 2024 году и 137 миллиардов гривен в 2025 году.