Что не так с законопроектом о повышении налогов

Отдельные положения о повышении налогов не только не соответствуют Конституции, но и не согласуются с законами Украины, говорится в заключении управления относительно поданного ко второму чтению текста вышеупомянутого законопроекта.

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В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, которое планируется в случае принятия законопроекта в текущей редакции с 1 октября 2024 года, противоречит статье 58 Конституции. Эта статья определяет, что законы не могут иметь обратное действие.

В Главном юридическом управлении в крайне сжатые сроки осуществлена юридическая экспертиза подготовленного ко второму чтению Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одноименного законопроекта и, по результатам экспертизы, отмечаем о том, что его отдельные положения не соответствуют Конституции, не согласуются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины,

– говорится в заключении юристов.

Законопроект имеет несколько проблем, которые отметили в юридическом управлении: