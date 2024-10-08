Будут ли компенсации

Народный депутат Нина Южанина поделилась результатами экспресс-опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией среди компаний, которые обеспечивают около 2 миллионов рабочих мест в Украине.

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Опрос показал, что 55% компаний не смогут компенсировать своим работникам увеличение военного сбора.

Заметьте! Только 14% компаний полностью готовы компенсировать снижение реального дохода работников, а 13% – частично.

К тому же только 6% компаний могут полностью компенсировать повышение военного сбора путем предоставления надбавки к заработной плате до момента отмены военного положения.

Кроме того, значительная часть компаний заявила, что из-за повышения налогов они будут вынуждены сокращать производство.

Сокращение зарплат украинцев в октябре

Законопроект №11416-д, который ожидает второго чтения в Верховной Раде, предусматривает повышение налоговых ставок задним числом.

В парламенте предполагают, что президент может подписать закон в середине октября. Хотя закон вступит в силу позже, его положения включают повышение военного сбора с 1 октября.

Важно! Это означает, что ставка военного сбора вырастет с 1,5% до 5% на все зарплаты, и уже в этом месяце украинцы потеряют 3,5% своих доходов.