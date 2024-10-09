Що не так із законопроєктом про підвищення податків

Окремі положення про підвищення податків не лише не відповідають Конституції, але й не узгоджуються із законами України, йдеться у висновку управління щодо поданого до другого читання тексту вищезгаданого законопроєкту.

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Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, яке планується в разі ухвалення законопроєкту в поточній редакції з 1 жовтня 2024 року, суперечить статті 58 Конституції. Ця стаття визначає, що закони не можуть мати зворотну дію.

У Головному юридичному управлінні у вкрай стислі строки здійснено юридичну експертизу підготовленого до другого читання Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики однойменного законопроєкту та, за результатами експертизи, зазначаємо про те, що його окремі положення не відповідають Конституції, не узгоджуються із законами України та не враховують правову позицію Конституційного Суду України,

– йдеться у висновку юристів.

Законопроєкт має кілька проблем, які відзначили у юридичному управлінні: