Бізнес закликає змінити критерії "Клубу білого бізнесу" для агросектору та телекомунікацій

Підприємницька спільнота ініціювала перегляд критеріїв відбору компаній до Переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, відомого як "Клуб білого бізнесу".

Чому бізнес вимагає змін

Згідно з результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), 46% компаній прагнуть стати учасниками цього переліку, однак зазначають, що поточні критерії є недосконалими, інформує 24 Канал.

Дивіться також Як змінилося податкове навантаження на бізнес за час війни

ЄБА звернула увагу, що низка відомих компаній з аграрного та телекомунікаційного секторів не змогли потрапити до переліку, незважаючи на сумлінну сплату податків та дотримання податкової дисципліни.

Експерти асоціації наголошують, що існуючі вимоги не враховують особливості роботи цих галузей і потребують доопрацювання.

Які зміни пропонують компанії

Чітке розмежування помилок – розрізняти випадкові неточності та навмисні порушення у податкових звітах.

Перегляд підходу до рівня сплати податків – використовувати середньозважений показник, а не середньоарифметичний, що дозволить враховувати сезонні коливання доходів.

Допустимий рівень незавершених розрахунків – встановити норму в 10% для експортерів, адже вони можуть стикатися з несвоєчасними валютними платежами.

Разова зміна основного виду діяльності – компаніям має бути дозволено змінювати КВЕД без втрати статусу сумлінного платника протягом 12 місяців, що є важливим для підприємств, які адаптуються до ринкових умов.

ЄБА наголошує, що аграрний сектор та телекомунікації є стратегічно важливими для економіки України. Зокрема, агросектор у 2023 році забезпечив 24,7 мільярдів доларів експортної виручки, що склало 59% валютних надходжень країни. А телекомунікаційні компанії підтримують стабільний зв’язок навіть в умовах війни. За перше півріччя 2024 року дохід сектору склав 52,4 мільярда гривень.

Що далі

Компанії-члени ЄБА офіційно звернулися до Міністерства фінансів, Державної податкової служби та парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики із закликом переглянути чинні критерії та внести зміни до Податкового кодексу України.

Підприємці сподіваються, що діалог із владою дозволить зробити процес відбору більш прозорим та справедливим, а також сприятиме подальшій детінізації економіки.