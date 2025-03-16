Почему бизнес требует изменений

Согласно результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), 46% компаний стремятся стать участниками этого перечня, однако отмечают, что текущие критерии являются несовершенными, информирует 24 Канал.

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ЕБА обратила внимание, что ряд известных компаний из аграрного и телекоммуникационного секторов не смогли попасть в перечень, несмотря на добросовестную уплату налогов и соблюдение налоговой дисциплины.

Эксперты ассоциации отмечают, что существующие требования не учитывают особенности работы этих отраслей и требуют доработки.

Какие изменения предлагают компании

Четкое разграничение ошибок – различать случайные неточности и умышленные нарушения в налоговых отчетах.

Пересмотр подхода к уровню уплаты налогов – использовать средневзвешенный показатель, а не среднеарифметический, что позволит учитывать сезонные колебания доходов.

Допустимый уровень незавершенных расчетов – установить норму в 10% для экспортеров, ведь они могут сталкиваться с несвоевременными валютными платежами.

Разовая смена основного вида деятельности – компаниям должно быть разрешено менять КВЭД без потери статуса добросовестного плательщика в течение 12 месяцев, что важно для предприятий, которые адаптируются к рыночным условиям.

ЕБА отмечает, что аграрный сектор и телекоммуникации являются стратегически важными для экономики Украины. В частности, агросектор в 2023 году обеспечил 24,7 миллиардов долларов экспортной выручки, что составило 59% валютных поступлений страны. А телекоммуникационные компании поддерживают стабильную связь даже в условиях войны. За первое полугодие 2024 года доход сектора составил 52,4 миллиарда гривен.

Что дальше

Компании-члены ЕБА официально обратились в Министерство финансов, Государственную налоговую службу и парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политики с призывом пересмотреть действующие критерии и внести изменения в Налоговый кодекс Украины.

Предприниматели надеются, что диалог с властью позволит сделать процесс отбора более прозрачным и справедливым, а также будет способствовать дальнейшей детенизации экономики.