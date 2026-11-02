В Україні побудували 10 олійних заводів за останні роки: що заважає їм працювати

Під час повномасштабної війни в Україні з'явилися 10 нових олійних заводів, однак збільшення виробничих потужностей не означає, що їх вдається використовувати повністю. Наразі підприємства переробляють лише 68% від можливого обсягу соняшнику.

Чому олійні заводи не працюють на повну потужність

Навіть в умовах воєнного стану український бізнес продовжує інвестувати у виробництво. Про це розповів генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук, пише Latifundist.

Ніколи в житті не вірив, що за ці роки під час воєнного стану хтось в Україні буде будувати заводи. 10 заводів збудовано,

– наголосив він.

Олійно-жирова галузь залишається одним із напрямів українського агросектору, де створюють повноцінні переробні підприємства. Попри це, підприємства досі не використовують усі свої виробничі можливості. Минулого року заводи переробили 14 мільйонів тонн соняшнику – це лише 68% від загального потенціалу галузі.

На ситуацію впливають проблеми з логістикою, зокрема під час експорту готової продукції. Затримки та труднощі з відвантаженням призводять до того, що на підприємствах накопичуються великі обсяги соняшникового шроту – побічного продукту переробки насіння.

Тривале зберігання створює додаткові ризики для виробників:

шрот може псуватися та пліснявіти;

якість продукції погіршується;

підприємства ризикують зазнати втрат через затримки з реалізацією та відвантаженням.

Як пропонують розв'язати логістичну проблему

Для поліпшення перевезень Степан Капшук пропонує формувати змішані залізничні маршрути. Вони мають давати змогу одночасно транспортувати рослинну олію та шрот.

Такий підхід може допомогти ефективніше використовувати залізничну логістику й скоротити затримки з відправленням продукції. Для заводів це особливо важливо, адже накопичення шроту створює ризики втрати якості та ускладнює роботу підприємств.

До слова, російські удари по чорноморських портах завдали серйозної шкоди одному з найбільших вітчизняних експортерів продукту. У липні – вересні 2026 року агрохолдинг Kernel зафіксував обвал продажів соняшникової олії на 48%.

Обсяг переробки олійних культур становив 564 тисячі тонн, з яких левову частку (59%) традиційно займає соняшник, а решту ділять між собою соя та ріпак.



