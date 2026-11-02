В Украине за последние годы построили 10 маслозаводов: что мешает им работать

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Почему маслозаводы не работают на полную мощность

Даже в условиях военного положения украинский бизнес продолжает инвестировать в производство. Об этом рассказал генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук, пишет Latifundist.

Никогда в жизни не верил, что за эти годы в условиях военного положения кто-то в Украине будет строить заводы. Построено 10 заводов– подчеркнул он.

Масложировая отрасль остается одним из направлений украинского агросектора, где создаются полноценные перерабатывающие предприятия. Несмотря на это, предприятия до сих пор не используют все свои производственные возможности. В прошлом году заводы переработали 14 миллионов тонн подсолнечника – это лишь 68% от общего потенциала отрасли.

На ситуацию влияют проблемы с логистикой, в частности при экспорте готовой продукции. Задержки и трудности с отгрузкой приводят к тому, что на предприятиях накапливаются большие объемы подсолнечного шрота – побочного продукта переработки семян.

Длительное хранение создает дополнительные риски для производителей:

шрот может портиться и плесневеть;

качество продукции ухудшается;

предприятия рискуют понести убытки из-за задержек с реализацией и отгрузкой.

Как предлагают решить логистическую проблему

Для улучшения перевозок Степан Капшук предлагает формировать смешанные железнодорожные маршруты. Они должны позволять одновременно транспортировать растительное масло и шрот.

Такой подход может помочь эффективнее использовать железнодорожную логистику и сократить задержки с отправкой продукции. Для заводов это особенно важно, ведь накопление шрота создает риски потери качества и затрудняет работу предприятий.

К слову, российские удары по черноморским портам нанесли серьезный ущерб одному из крупнейших отечественных экспортеров данного продукта. В июле – сентябре 2026 года агрохолдинг " Kernel зафиксировал обвал продаж подсолнечного масла " на 48%.

Объем переработки масличных культур составил 564 тысячи тонн, где львиную долю (59%) традиционно занимает подсолнечник, а остальное делят между собой соя и рапс.