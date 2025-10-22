В OnlyFans розкрили суми, які виплатили авторам контенту за 7 років

Платформа OnlyFans з моменту запуску у 2016 році виплатила своїм творцям контенту 25 мільярдів доларів.

В OnlyFans пишаються сумами виплат

Про це під час заходу Bloomberg Tech у Лондоні заявила генеральна директорка компанії Кейлі Блер, повідомляє Bloomberg, інформує 24 Канал.

Не так багато технологічних компаній можуть говорити про створення багатства для інших, а не лише про власний прибуток,

– зазначила Блер.

Чи можуть OnlyFans продати?

При цьому вона не коментувала можливий продаж OnlyFans, обмежившись словами, що "наступні п'ять років будуть цікавими для всіх нас".

Генеральна директорка також запевнила, що не хвилюється через потенційне використання ШІ в еротичному контенті: "Є безліч чудових застосувань ШІ. Але я не думаю, що він зможе замінити потребу бачити, як люди створюють контент".

Довідково. Платформа дозволяє творцям інтимного контенту стягувати плату за перегляди чи підписки, а OnlyFans отримує 20% від доходів моделей.

Що треба знати про OnlyFans?