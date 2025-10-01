YouTube уже давно перестав бути просто платформою для відео. Сьогодні це ціла екосистема з постійно змінюваними правилами, алгоритмами та формами монетизації.

Що змінилося в монетизації YouTube?

Щоб отримувати стабільний дохід, авторам контенту доводиться орієнтуватись у нових правилах, технологіях і ринкових тенденціях. 24 Канал з посиланням на simplified, розповідає про останні тенденції заробітку на YouTube.

Політика "неоригінального/повторюваного контенту" (inauthentic content)

З 15 липня 2025 року YouTube оновив правила монетизації, щоб зосередитись на боротьбі з "масово виробленим", шаблонним чи повторюваним контентом.

Робота 100 % на автоматі (слайдшоу, AI-генерація без внеску автора) потрапляє під ризик втрати монетизації.

Реакція, добірки, кліпи тощо – дозволені, але лише якщо є значна креативна обробка, авторський коментар чи зміни.

Зауважте. Ця політика не забороняє AI-інструменти, але використання AI має бути доповненням, а не основним способом створення відео. Це означає, що колишні стратегії "масового викладання контенту без обробки" стають небезпечними для каналу з огляду на монетизацію.

Зміни в рекламі – mid-roll та автоматичне розміщення

YouTube почав тестувати і впроваджувати нові способи розміщення реклами:

Система автоматичного вставлення mid-roll реклами у природні перерви (після пауз, змін кадрів) – рішення, яке може збільшити дохід у порівнянні із виключно ручним розміщенням.

Для старих відео YouTube може автоматично оновлювати вставки реклами, якщо автор не вимкнув цю функцію.

Це дає змогу одразу збільшити потенційний дохід на вже опублікованих відео, але важливо слідкувати, щоб реклама не порушувала сприйняття контенту.

Пом'якшення політики щодо лайливих слів

У липні 2025 року YouTube дозволив використовувати лайку у перші 7 секунд відео без втрати монетизації, якщо це не надмірно часто.

Проте: лайливі слова в заголовках, мініатюрах або часте використання усе ще можуть вплинути на демонетизацію. Краще "вибирати лайку уважно", тобто використовувати їх у контексті, де це не виглядає як шоковий трюк. Це частина адаптації політики YouTube до сучасних очікувань рекламодавців і контент-культури.

Спрощений поріг для деяких функцій

YouTube вже декілька місяців намагається зробити старт для нових творців більш доступним. Зокрема, відкрили можливість для монетизації інших "супер" функцій (наприклад, членства, донатів) для каналів з 500 підписниками замість раніше 1 000. Утім, повна монетизація й далі вимагає виконання більш суворих умов і дотримання політик.

Отже, вже можна "ввімкнути" певні функції при відносно невеликому охопленні, але дохід може бути обмеженим.

Проблеми й "камені спотикання" монетизації YouTube?

Деякі творці повідомляють, що після входу до програми монетизації їхні враження (impressions) та охоплення різко зменшились.

Нові "перевірки контенту" (особливо для Shorts) іноді відео одразу потрапляє в "червоний/жовтий" статус і потребує рецензії.

Деякі автори скаржаться на "втрату імпульсу": алгоритм ніби перестає просувати їхні відео після монетизації. Офіційно подібне YouTube не обговорював, та ці ризики слід враховувати.

Які актуальні тренди?

Домінування YouTube Shorts

Shorts продовжують бути головним драйвером росту контенту: За даними AInvest, Shorts перегляди досягли 70 мільярдів на день у 2024 році, і їх популярність зростає далі. Ви можете отримувати дохід із Shorts через систему "share of ad revenue", коли творці отримують свою частку від реклами в перервах між Shorts.

Важливо. Хоча доходи з Shorts за тисячу переглядів невеликі (приблизно 0,05–0,07 доларів), але вони ефективно працюють як "функція входу", адже приводять підписників до довших відео, допомагають у зростанні каналу. Тому стратегії "Shorts + довгі відео" зараз одна з найуспішніших формул.

Локальні та нішеві канали отримують більше уваги

У країнах із високим попитом на специфічний контент (мовний, тематичний) з'являється можливість "пробитися". Зауважимо, що у 2025 році YouTube відновив доставку преміальних кнопок (silver/gold/diamond) українським творцям, чого не було під час активної фази війни.

AI‑інструменти як допомога

YouTube навіть інтегрує власні AI-фічі, наприклад, система Veo 3, яка допомагає створювати візуальні елементи у Shorts, але вимагає творчого внеску автора.

Дослідження свідчать, що можна використовувати великі моделі (GPT, інші) для допомоги з виявленням спонсорованих вставок і ключових слів у відео. Та використання AI без значного внеску автора може розцінюватись як "неоригінальний контент".

