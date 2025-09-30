YouTube визнав провину?

Як ідеться у заяві Окружного суду Північної Каліфорнії, угода про врегулювання не означає визнання провини чи відповідальності з боку YouTube, чи пов'язаних осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

Як пише The New York Times, переважна частина виплати YouTube, а саме – 22 мільйони доларів отримає безпосередньо Трамп. Він доручив перерахувати ці гроші до фонду Trust for the National Mall та на будівництво бального залу в Білому домі.

Ще 2,5 мільйона доларів розподілять між іншими позивачами у справі, серед них – письменниця Наомі Вольф та Американський консервативний союз.

Що відомо про справу?

Трамп подав позов проти YouTube, Facebook, Twitter у 2021 році, коли його сторінки були заблоковані через звинувачення у підбурюванні до насильства, адже штурм здійснили його прихильники.

А після того, як Трампа вдруге обрали президентом США, технологічні компанії почали домовлятись з ним про врегулювання судових суперечок

Раніше уже стало відомо, що Meta погодилась виплатити Трампу 25 мільйонів доларів, а платформа X врегулювала позов на суму близько 10 мільйонів доларів.

До слова, X відновив акаунт Трампа уже невдовзі після того, як Маск придбав компанію в 2022 році. Тоді як YouTube відновив канал Трампа у 2023 році.

Що не так із врегулюваннями?

Втім, політична напруга щодо цих угод все ще зберігається. У серпні група сенаторів-демократів, включно з Елізабет Воррен, звернулись до керівників Google і YouTube з листом, у якому висловили занепокоєння можливою домовленістю "щось за щось" з президентом.

Вони вважають, що такі кроки можуть розглядатись як уникнення відповідальності за порушення антимонопольного, трудового та споживчого законодавства. Ба більше, можуть наражати компанію на ризик звинувачень у хабарництві.