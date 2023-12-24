OpenAI може залучити нові інвестиції на 100 мільярдів доларів

Навчання та використання штучного інтелекту потребує чимало коштів. OpenAI шукає додаткові інвестиції, аби зберегти свої лідерські позиції на ринку.

Шалені інвестиції для OpenAI

Компанія OpenAI, яка розробила відомий усім ChatGPT, проводить переговори щодо нового раунду фінансування. Мета компанії – залучити не менше 100 мільярдів доларів.

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Джерела всередині OpenAI розповідають, що наразі точних термінів, оцінок та умов щодо проведення раунду немає. Переговори тривають, тому ситуація може змінитися у будь-який момент.

Також відомо, що OpenAI хоче побудувати нове підприємство з виробництва чіпів. У цьому проєкті планується співучасть компанії G42 з Абу-Дабі, попередні переговори вже також тривають.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Аналітики наразі не беруться стверджувати, чи залучення нових інвестицій якось пов'язане із будівництвом нового заводу. Від G42 в OpenAI сподіваються отримати 8 – 10 мільярдів доларів.

OpenAI планує завершити окрему тендерну пропозицію під керівництвом Thrive Capital на початку січня, що дозволить співробітникам компанії продати акції за ціною 86 мільярдів доларів,

– повідомляють джерела.

Також відомо, що раніше компанія Microsoft заявила про плани інвестувати в OpenAI 10 мільярдів доларів.