Шалені інвестиції для OpenAI

Компанія OpenAI, яка розробила відомий усім ChatGPT, проводить переговори щодо нового раунду фінансування. Мета компанії – залучити не менше 100 мільярдів доларів.

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Джерела всередині OpenAI розповідають, що наразі точних термінів, оцінок та умов щодо проведення раунду немає. Переговори тривають, тому ситуація може змінитися у будь-який момент.

Також відомо, що OpenAI хоче побудувати нове підприємство з виробництва чіпів. У цьому проєкті планується співучасть компанії G42 з Абу-Дабі, попередні переговори вже також тривають.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Аналітики наразі не беруться стверджувати, чи залучення нових інвестицій якось пов'язане із будівництвом нового заводу. Від G42 в OpenAI сподіваються отримати 8 – 10 мільярдів доларів.

OpenAI планує завершити окрему тендерну пропозицію під керівництвом Thrive Capital на початку січня, що дозволить співробітникам компанії продати акції за ціною 86 мільярдів доларів,

– повідомляють джерела.

Також відомо, що раніше компанія Microsoft заявила про плани інвестувати в OpenAI 10 мільярдів доларів.