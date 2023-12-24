Шалені інвестиції для OpenAI
Компанія OpenAI, яка розробила відомий усім ChatGPT, проводить переговори щодо нового раунду фінансування. Мета компанії – залучити не менше 100 мільярдів доларів.
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Джерела всередині OpenAI розповідають, що наразі точних термінів, оцінок та умов щодо проведення раунду немає. Переговори тривають, тому ситуація може змінитися у будь-який момент.
Також відомо, що OpenAI хоче побудувати нове підприємство з виробництва чіпів. У цьому проєкті планується співучасть компанії G42 з Абу-Дабі, попередні переговори вже також тривають.
Аналітики наразі не беруться стверджувати, чи залучення нових інвестицій якось пов'язане із будівництвом нового заводу. Від G42 в OpenAI сподіваються отримати 8 – 10 мільярдів доларів.
OpenAI планує завершити окрему тендерну пропозицію під керівництвом Thrive Capital на початку січня, що дозволить співробітникам компанії продати акції за ціною 86 мільярдів доларів,
– повідомляють джерела.
Також відомо, що раніше компанія Microsoft заявила про плани інвестувати в OpenAI 10 мільярдів доларів.