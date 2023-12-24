Безумные инвестиции для OpenAI

Компания OpenAI, разработавшая известный всем ChatGPT, проводит переговоры по новому раунду финансирования. Цель компании – привлечь не менее 100 миллиардов долларов.

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Источники внутри OpenAI рассказывают, что пока точных сроков, оценок и условий проведения раунда нет. Переговоры продолжаются, потому ситуация может измениться в любой момент.

Также известно, что OpenAI хочет построить новое предприятие по производству чипов. В этом проекте планируется соучастие компании G42 с Абу-Даби, предварительные переговоры уже продолжаются.

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Аналитики пока не берутся утверждать, связано ли привлечение новых инвестиций со строительством нового завода. От G42 в OpenAI надеются получить 8 – 10 миллиардов долларов.

OpenAI планирует завершить отдельное тендерное предложение под руководством Thrive Capital в начале января, что позволит сотрудникам компании продать акции по цене 86 миллиардов долларов,

– сообщают источники.

Также известно, что ранее компания Microsoft заявила о планах инвестировать в OpenAI 10 млрд долларов.