Зупинив роботу один із найбільших операторів складів України: у компанії назвали причину

Український логістичний ринок очікують зміни: один із великих операторів складської нерухомості припинив роботу. Йдеться про компанію "Заммлер Склад", яка входить до логістичної групи Zammler.

Чому Zammler припинив роботу

Компанія була оператором складів по всій Україні й вишила зупинити роботу через постійні атаки Росії по логістиці. Про припинення роботи компанії повідомила група Zammler на своїй сторінці у Facebook.

У компанії наголосили, що це рішення не вплине на якість надання послуг. При цьому Zammler заявляє, що продовжує виконувати всі свої зобов'язання перед клієнтами.

Усі клієнти, які користувалися послугами складів групи, будуть окремо проінформовані про деталі рішення, а також про подальші кроки.

Про Zammler

Zammler Group – це перша українська група логістичних компаній, яка працює у форматі 3PL-оператора та надає повний спектр логістичних послуг для бізнесу в Україні та за її межами.

Група входить до п'ятірки провідних логістичних компаній країни. Її послуги охоплюють перевезення, зберігання вантажів, митне оформлення, а також супровід експортно-імпортних операцій.

ТОВ "Заммлер Склад" управляло трьома складськими комплексами класу "А" у Київській області. Їхня загальна площа становила 54 000 квадратних метрів. Крім того, компанія керувала складськими об'єктами в інших регіонах України.

Що відомо про атаки Росії по складах

Припинення роботи складського оператора відбувається на тлі серйозних проблем із логістичною інфраструктурою України, яка регулярно потерпає від російських атак.

Так, російські атаки знищили близько 90% складів торгівельних мереж в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

90% вже знищено. Але разом з цим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Загрози голоду немає,

– наголосив міністр.

Водночас Висоцький зазначив, що атаки на логістичну інфраструктуру можуть позначитися на асортименті товарів, які продаються в магазинах.

Через постійне знищення складської інфраструктури змінюється логістика ритейлу. За словами міністра, найбільш реалістичною альтернативою наразі є постачання продукції "з коліс". Водночас такий формат логістики є складнішим і дорожчим.