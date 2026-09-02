Почему Zammler прекратил работу

Компания являлась оператором складов по всей Украине и была вынуждена приостановить работу из-за постоянных атак России на логистику. О приостановке работы компании сообщила группа Zammler на своей странице в Facebook.

В компании подчеркнули, что это решение не повлияет на качество предоставления услуг. При этом Zammler заявляет, что продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами.

Все клиенты, которые пользовались услугами складов группы, будут отдельно проинформированы о деталях решения, а также о дальнейших шагах.

О Zammler

Zammler Group – это первая украинская группа логистических компаний, которая работает в формате 3PL-оператора и предоставляет полный спектр логистических услуг для бизнеса в Украине и за ее пределами.

Группа входит в пятерку ведущих логистических компаний страны. Ее услуги охватывают перевозку, хранение грузов, таможенное оформление, а также сопровождение экспортно-импортных операций.

ООО "Заммлер Склад" управляло тремя складскими комплексами класса "А" в Киевской области. Их общая площадь составляла 54 000 квадратных метров. Кроме того, компания управляла складскими объектами в других регионах Украины.

Что известно об атаках России на склады

Прекращение работы складского оператора происходит на фоне серьезных проблем с логистической инфраструктурой Украины, которая регулярно страдает от российских атак.

Так, российские атаки уничтожили около 90% складов торговых сетей в Украине. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на брифинге в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

90% уже уничтожено. Но при этом это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Угрозы голода нет,

– подчеркнул министр.

В то же время Высоцкий отметил, что атаки на логистическую инфраструктуру могут сказаться на ассортименте товаров, продаваемых в магазинах.

Из-за постоянного уничтожения складской инфраструктуры меняется логистика розничной торговли. По словам министра, наиболее реалистичной альтернативой на данный момент является поставка продукции "с колес". В то же время такой формат логистики является более сложным и дорогостоящим.