Об этом глава государства рассказал в эфире телемарафона.

Как Украина будет реагировать на продолжение ударов по логистике?

Зеленский подчеркнул, что логистика является слабым местом любого государства, поскольку напрямую связана с повседневной жизнью людей, поставками товаров и функционированием экономики. Президент отметил, что Украина за годы полномасштабной войны была вынуждена адаптироваться к постоянным атакам и нарушениям нормальной жизни. В то же время, по его словам, российское общество не испытывает таких проблем в том же масштабе.

Глава государства заявил, что Украина хорошо изучила особенности российской логистики и знает ее слабые места. Поэтому продолжение ударов по украинским логистическим объектам может привести к ответным действиям со стороны Украины.

Отметим, Зеленский рассказал о результатах 40-дневной операции, которую ранее называл частью усилий по приближению мира. По его словам, после российских ударов по украинской логистике украинские силы нашли способ нанести ответный удар по логистическим возможностям России.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия была вынуждена усилить защиту Москвы из-за угрозы украинских дальнобойных ударов. Вокруг столицы оккупанты создали три кольца ПВО, стянув системы с разных направлений, а часть средств также перебросили на защиту Санкт-Петербурга.

Президент подчеркнул, что даже мощная система ПВО имеет ограниченные возможности, поэтому Украина будет продолжать развивать технологии для ее преодоления. Также Зеленский рассказал, что украинские силовые структуры совместно проводят удары на большие расстояния по российским целям.